Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


28 Ekim 2024 08:58
28-29 Ekim Destek Eğitim- Dyk ödenir mi
28 i öğleden sonra ve 29 ekimde; İyep, dyk, destek eğitim, egzersiz ödemesi yapılır mı?

berkaydal
Şef
28 Ekim 2024 09:19

Ücretli öğretmenler

Ücretli öğretmenler fiilen girdikleri derslerin ücretlerini alır. Yani 28 Ekim perşembe saat 13.00 a kadar girdiği derslerin ücretini alır.13.00 dan sonra ve 29 ekimde ücret alamaz

Diğer öğretmenler için (kadrolu/sözleşmeli öğretmenler)

28 Ekim

-Normal ekdersi (normal ders, evde eğitim , destek eğitim) tam ödenir.

-Nöbet ödenir.

-Egzersiz ödenmez .

-DYK zaten sistem tarafından 28 Ekime planlama yapmaz ve ödenmez

29 Ekim

-Normal ekdersi (normal ders, evde eğitim , destek eğitim) tam ödenir.

-Nöbet ödenmez

-Egzersiz ödenmez.

-DYK zaten sistem tarafından 29 Ekime planlama yapmaz ve ödenmez

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Okulun nöbetci müdür yardımcısı öğlen arası hangi hakla ayrılabiliyor?21 saat dilekçesi için zaman sınırlaması var mıdır ?Milli eğitim akademisi??Mülakatta Eşimin Hakkı Yendiİkili eğitim yapan okullarda bayram arifesi işleyişi.Boşanma sonrasında tayinAra tatilde yurt dışına çıkılabiliyor mu?Ücretli öğretmenlik ve uzman öğretmenlikMazeret ataması iptalUzman ve başöğretmenlik te askerlik süresinin sayilmamasi

Sözlük

Vosvoslar 1 düşünen adam 1 gurur 2 memurlar net gece tayfası 1 sana acımayana acımayacaksın 2 Brokoli sevmiyorum ama o yaparsa yerim 1 Mantık çerçevesinde tartışmak 1 sus da adam sansınlar 1 Yanılsama 1 güne bir tespit bırak 2

Son Haberler

Altının gramı 3 bin 26 liradan işlem görüyor'Gürz-23' operasyonlarında 216 terör şüphelisi yakalandıBrent petrolün varil fiyatı 72,55 dolarTBMM'den yeni haftada yoğun mesai: 9. Yargı Paketi, bütçe görüşmeleriSahil Güvenlik tarafından üretilen uzaktan kumandalı deniz aracı 'CANSU'

Editörün Seçimi

Ekim ayı enflasyon tahminlerinizi alalım?Merkez bankası başkanından asgari ücret açıklamasıMaaşınızdan ne kadar vergi ödüyorsunuz ?2024 Ekim maaşlarımızı yazalımEnflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni Söyle