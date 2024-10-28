Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


28 Ekim 2024 10:24
Yıllık izin istenilir mi bildirilir mi?

Arkadaşlar müdürden isterken yıllık izini bildirsek yeter mi yoksa alabilir miyim mi demek lazım?


E.Kayı Han
Editor
28 Ekim 2024 10:37

İstenilir çünkü amirin uygun gördüğü tarihlerde izne ayrılacaksın.


Exsoso
Aday Memur
28 Ekim 2024 10:41

İdarede çalışıyorum ve önceden bildiriyorum sonuçta bu benim hakkım değil mi?

E.Kayı Han, 3 saat önce

İstenilir çünkü amirin uygun gördüğü tarihlerde izne ayrılacaksın.


E.Kayı Han
Editor
28 Ekim 2024 10:43

Hakkın eyvallah sıkıntı yok ama aynı birimde çalışan herkes bu benim hakkım diye aynı tarihte izne ayrılırsa ne olacak? İşe kim bakacak, kim yapacak o birimde ki işleri?

Hakkınız olması demek istediğim tarihte kafama göre izne ayrılırım demek değildir.

Exsoso, 3 saat önce

İdarede çalışıyorum ve önceden bildiriyorum sonuçta bu benim hakkım değil mi?


Exsoso
Aday Memur
28 Ekim 2024 10:48

Kastettiğim o değil hocam yanlış anladınız. Zaten yerime bakacak kişi bu hafta izindeydi. O haftaya burda. Ben sadece izin alırken izin alacağım diyorum müdür alabilir miyim diceksin diyor ona kafam takıldı.

E.Kayı Han, 3 saat önce

Hakkın eyvallah sıkıntı yok ama aynı birimde çalışan herkes bu benim hakkım diye aynı tarihte izne ayrılırsa ne olacak? İşe kim bakacak, kim yapacak o birimde ki işleri?

Hakkınız olması demek istediğim tarihte kafama göre izne ayrılırım demek değildir.


E.Kayı Han
Editor
28 Ekim 2024 10:51

Kelimelere bu kadar takılmamak lazım. Biz de amirlerimizden izin isterken dilekçe yazıp şu tarihler arasında izin kullanmak istiyorum diyoruz.

Exsoso, 3 saat önce

Kastettiğim o değil hocam yanlış anladınız. Zaten yerime bakacak kişi bu hafta izindeydi. O haftaya burda. Ben sadece izin alırken izin alacağım diyorum müdür alabilir miyim diceksin diyor ona kafam takıldı.


İsmi Lazım Deil
Şube Müdürü
28 Ekim 2024 10:52

İzin alınır.


E.Kayı Han
Editor
28 Ekim 2024 10:58

Devlet Memurları Kanunu 103. madde:

Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir.

Amirin uygun bulacağı zamanlar dediği için istemen lazım.


Exsoso
Aday Memur
28 Ekim 2024 11:03

Ben bildiririm o uygunsa al demez mi? Neden bu kadar takılıyor miyim soru ekine?

E.Kayı Han, 2 saat önce

Devlet Memurları Kanunu 103. madde:

Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir.

Amirin uygun bulacağı zamanlar dediği için istemen lazım.


alikuşcu
Aday Memur
28 Ekim 2024 12:47

müdürlerin egosu, meşhur müdür organ hikayesi.

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