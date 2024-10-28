Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


28 Ekim 2024 10:56
Kırklareli becayiş
Kırklareli pınarhisar verilir ege illeri değerlendirilir

Joker43
28 Ekim 2024 11:00
3+1 lisans hemşire
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Deprem sonrası eski çalıştığın yere geri dönüş tayiniTek seferde 20 gün yıllık izin kullanabilir miyim?esler tayini acil bilen varsa yazsinİllerarası tayin calisma suresisoruşturma, ceza yer miyim Tıbbi SekreterlikKırklareli becayiş Tıbbi sekterlikle ilgili aklınıza takılan sorular varsa cevaplayabilirim..Saglik mazereti tayini retAntalya eğitim araştırma

Sözlük

Dinozorları yok eden göktaşı 1 ubar antik kenti 4 undone 1 Theodora 4 Çığlık tablo 2 Eskimolar 1 Uyku Perisi 11 sana acımayana acımayacaksın 4 Bölgesel savaş 3 Hakkin rahmetine kavusmak 1

Son Haberler

Kahramanmaraş'taki orman yangını 4 gün sonra kontrol altına alındıBakan Bayraktar: Oyun değiştirici hamle yaptıkMansur Yavaş 29 Ekim programlarını önce iptal etti sonra vazgeçtiBorsa günü yükselişle tamamladıŞanlıurfa'da, 1 kişinin öldüğü arazi kavgasında 4 tutuklama

Editörün Seçimi

Ekim ayı enflasyon tahminlerinizi alalım?Merkez bankası başkanından asgari ücret açıklamasıMaaşınızdan ne kadar vergi ödüyorsunuz ?2024 Ekim maaşlarımızı yazalımEnflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni Söyle