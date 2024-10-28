Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


28 Ekim 2024 12:17
Tıbbi sekterlikle ilgili aklınıza takılan sorular varsa cevaplayabilirim..

MERHABA ARKADAŞLAR MESLEĞE GÖNÜL VERMİŞ ARKADAŞLARIMIZ VARSA,BİLGİM DAHİLİNDE CEVAPLAYABİLİRİM...


guap10
Aday Memur
28 Ekim 2024 13:20

merhaba abi tahminin kaç kişi alınır. 83.50 puanım var 6.5k branş sıralaması 2. ve 3. alımlarda şansım varmı atanabilir miyim tahminin öngörün ne olur

teşekkürler

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