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28 Ekim 2024 12:29
Kitap ve Kitap Bölümünde Yabancı Editör Nasıl Giriliyor

Yabancı yayınevinde basılan ve editörü de yabancı olan kitap bölümünü DBSye girdiğimde aşağıdaki hatayı alıyorum.

"Eser Ekleme

Bu koşul için kitabın editör listesinde yer alan tüm kişilerin YÖKSİS veri tabanına kayıtlı olması beklenmektedir. Kitap editör listesini kontrol ediniz. (HK_400)"

Yabancı editör haliyle Yöksis'te olmadığı için Manuel giriliyor. Editörün adını ve ünvanını sisteme girdim. Üniversite bilgisi olarak da Diğer seçtim. Ancak halen DBS'de kitap bölümünü eklemiyor.

Yabancı kitap bölümünü DBS'ye girmeyi başaranlar var mı?

Nasıl ekleniyor.

Saygılar

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