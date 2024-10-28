Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


28 Ekim 2024 13:25
ankesör
2018 hava kuvvetleri başlama tarihi. Geçen hafta emniyete çağrılıyor. 2015'te ardışık aranmış. Aranan diğer kişi sanırım sıkıntılı. Sonrasında eşim aranıyor. 21 saniye açmış. Hatırlamıyor bile muhtemelen alo kimsiniz vs demişimdir diyor. Emniyetin söylediği başka bir arama kaydı yok. imza atmış çıkmış eşim. bir sıkıntı olur mu acaba ? Bundan sonraki süreç nasıl olur kaç gündür tedirginiz

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