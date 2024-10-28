Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


28 Ekim 2024 15:23
Yedek subaylık esnasında atama

Merhabalar yedek subaylık esnasında atama olursa hastanenin almama durumu olabilir mi acaba ?

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