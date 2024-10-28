Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


28 Ekim 2024 16:07
399 sağlık mazeret tayini

Kit kurumunda 3 yılım dolmadı henüz babamın engelli raporu ile tayin istersem olumlu olur mu? Bilgisi olan var mı?

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