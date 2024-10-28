Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


28 Ekim 2024 16:10
8 ayla askerden muaf olamiyorum

Mrb arkadaşlar malesef bir kaza sonucu 5 ay önce işaret parmağımı kaybettim ve gih için sürecim devam ediyor SGK'da 8 ay sonra 10 yılım bitiyor sizce 8 aylık süreyi bir şekilde durdurma veya geciktirme imkanım var mı

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