Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


28 Ekim 2024 16:47
İdare kendine yakın gördüğüne mi, hak edene mi başarı belgesi veriyor?

nedense kafamda soru işaretleri oluştu benim, sanki... inşallah yanılıyorumdur.


Memleketinogretmeni
Daire Başkanı
28 Ekim 2024 17:37

25 yılı bitirdim.Hepsi kendine yakın olan öğretmene verilmesini öneriyor.En kötü öğretmenin bile bu şekilde Ödül aldığına şahit oldum.


fen-25
Memur
28 Ekim 2024 18:35

İdareye baglı. Benim calıstıklarım hak edene ödül verdi. Bazen ilceler proje yapana ödül veriyor mesela tübitak acan kişi yani yürütücü olan kişi genelde ödül alıyor

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