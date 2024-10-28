Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


28 Ekim 2024 17:32
Özel sektör eş durumu?

Merhaba. Eşim özel üniversitede öğrt görevlisi 4 yılı aşkın çalışıyor. Ben devlete atandığımda hemen eşimin yanına gelebiliyor muyum ya da ne kadar beklemem gerekiyor?


Elif.18
Aday Memur
28 Ekim 2024 17:32
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