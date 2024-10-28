Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


28 Ekim 2024 18:46
Cimer başvuru ve idari soruşturma

arkadaşlar cimere başvuru yaptım il emniyet soruşturma açmış nasıl savunma verebilirim.en doğal hakkımız değil mi?


Kirilmazcam
Daire Başkanı
28 Ekim 2024 19:47

Soruşturmayı neyden açmışlar önemli olan o. Cimer e yazmak suç değil.


saulgoodmannn
Aday Memur
28 Ekim 2024 19:57

Silsileyi bozmaktan dolayıdır muhtemelen

Kirilmazcam, 2 gün önce

Soruşturmayı neyden açmışlar önemli olan o. Cimer e yazmak suç değil.


MARMARİSLİ MURAT
Şef
29 Ekim 2024 00:25

Cimer üzerinden bende şikayet de bulundum. Şikayetim işleme alındı.elimizde delil varsa sorun olmaz. Ben emekli olduğum halde sonradan bana da soruşturma açmışlar. Ama savunma vermeye gitmedim. Bir kaç kes tel ile aradılar. Sonra polis merkezi ekibi kapıma dayındı. Tekrardan şikayet ettim valiliğe. Soruşturma açıldı ama ben emekli olduğum halde benle uğraşıyorlar. Çalışıyor iseniz uğraşmayın derim.


Memurhaps
Şube Müdürü
29 Ekim 2024 05:11
hiyerarşiyi atlamak

Kırmızı Hap
Memur
29 Ekim 2024 07:20

Savunmanda en doğal hakkımı kullandım yaz


iyilikiyidir01
Daire Başkanı
29 Ekim 2024 21:21
:)9
Kırmızı Hap, Dün

Savunmanda en doğal hakkımı kullandım yaz


veba1982
Genel Müdür
29 Ekim 2024 22:02
danistayin kararları var cimer silsile ye tabi değil. savunmada sadece bu kararı yaz gerisi onlara kalmış ceza verseler dahi mahkeme esastan bozar

veba1982
Genel Müdür
29 Ekim 2024 22:27
ilgili karar ekte. https://www.google.com/amp/s/www.memurlar.net/haber/797808/bimer-veya-cimer-e-basvuran-memura-disiplin-cezasi-verilir-mi.html%3famp=1 Başka bir karar daha T.C. DANIŞTAY ONİKİNCİ DAİRE Esas No: 2016/5625 Karar No:2017/6293 Tarih:06.12.2017
veba1982, Dün
danistayin kararları var cimer silsile ye tabi değil. savunmada sadece bu kararı yaz gerisi onlara kalmış ceza verseler dahi mahkeme esastan bozar

Memurhaps
Şube Müdürü
29 Ekim 2024 22:50
tşk
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