Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


28 Ekim 2024 18:46
cimer başvuru
arkadaşlar cimere başvuru yaptım il emniyet soruşturma açmış nasıl savunma verebilirim.en doğal hakkımız değil mi?

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