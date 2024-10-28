Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


28 Ekim 2024 19:04
Memurun istediği dışında Geçiçi Görevlendirme

Herkese merhaba,

Ben diş protez teknikeriyim. İzmir'den Adana'ya sözleşmeli personel olarak atandım. Çalışma süremin 5.ayında isteğimin dışında başka bir ilçeye geçici görevlendirilmek isteniyorum. Ancak görevlendirileceğim kurumda laboratuvar bile yokmuş. Ayrıca ben kiraladığım evi şuan çalıştığım kuruma yakınlığı nedeni ile tuttum ancak geçici görevlendirileceğim kurum tutmuş olduğum eve oldukça uzak şehrin çok dışında bir yer tüm kurulu düzenimi bozacak. Ben bu görevlendirmeyi kesinlikle istemiyorum. Ancak nasıl bir yol izlemem gerekiyor. Benim rızam olmadan görevlendirme mümkün olabilir mi? Bu durum karşısında ne yapmalıyım. Lütfen yardımcı olun teşekkürler


lDeimosl
Genel Müdür
28 Ekim 2024 19:13

Sözleşmeli personel, sadece eğitim maksadıyla görevlenebilir. Bir takvim yılında 30 günü de geçemez. Mevzuat çok açık bu konuda.

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