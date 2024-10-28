KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


28 Ekim 2024 20:34
Memur ve Öğrenciyim Work and Travel yapabilir miyim?

Herkese merhaba, ben 20 yaşında üniversite öğrencisiyim. Maddi sıkıntılardan kurtulabilmek için memur oldum. Çalışmaya başlayalı 5-6 ay olucak. 2025 yazında yıllık izinle birleştirip ücretsiz izin alarak work and travel yapmak istiyorum. Başka bir ülkede geçici olarak da olsa çalışacak olmam herhangi bir sıkıntı oluşturur mu?


hsnd
Başbakan Müsteşarı
28 Ekim 2024 21:11
Kadrolu personel olarak 5 yılınız dolmadıkça ücretsiz izin talep edemezsiniz.

hsnd
Başbakan Müsteşarı
28 Ekim 2024 21:12
Sözleşmeli personel iseniz bu şekilde bir ücretsiz izin hakkınız yok.
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