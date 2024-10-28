Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


28 Ekim 2024 21:56
nöbet
merhaba .öğrenme güçlüğü disleksi raporu olan kızım var.diger kurumlarda bu durum nöbet muafiyetine giriyor.saglik bakanlığında nasıl oluyor bilgisi olan varmı

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