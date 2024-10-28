Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


28 Ekim 2024 22:15
ÜCRETLİ ÖĞRETMEN BİLGİSİ-Yardım lütfen

Merhaba arkadaşlar yakın zamanda hizmet birleştirme yaptım, daha önce çalıştığım ücretli öğretmenliği kıdem olarak eklemişler fakat ücretli öğretmen olarak eklememişler ve hizmet puanı da alamadım, eski okuldan görev belgesi olmadığı için. okullarda 20 yıl geçtiği için sorun çıkarıyor belge vermiyorlar. ne yapmalıyım bazı arkadaşlar sgk dökümüyle ilçe yapar diyor ama bizim il ve ilçe eski okuldan belge istiyor. ne yapmalıyım bu işin yolu nedir bilen veya yaptıran varsa bilgi verirse sevinirim.

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