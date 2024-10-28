Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm



Becayiş istiyor
28 Ekim 2024 22:47
iller arası tayin
18. madde hükümlerine göre ataması yapılan birisi mazareti sona erdiğinde 26. madde hükmüne göre şu anki çalıştığı kurumda kalma talebinde bulunduysa iller arası tayine ne zaman basvurabilir yada şu anki çalıştığı kurum üzerinden alt bölge tayini isteyebilmek için o kurumda ne kadar süre çalışması gerekir

kzbn3
Aday Memur
28 Ekim 2024 22:47
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