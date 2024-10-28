iller arası tayin

18. madde hükümlerine göre ataması yapılan birisi mazareti sona erdiğinde 26. madde hükmüne göre şu anki çalıştığı kurumda kalma talebinde bulunduysa iller arası tayine ne zaman basvurabilir yada şu anki çalıştığı kurum üzerinden alt bölge tayini isteyebilmek için o kurumda ne kadar süre çalışması gerekir

18. madde hükümlerine göre ataması yapılan birisi mazareti sona erdiğinde 26. madde hükmüne göre şu anki çalıştığı kurumda kalma talebinde bulunduysa iller arası tayine ne zaman basvurabilir yada şu anki çalıştığı kurum üzerinden alt bölge tayini isteyebilmek için o kurumda ne kadar süre çalışması gerekir