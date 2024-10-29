Öğretmenlik Mülakat Sonuçlarına İtiraz

Merhaba arkadaşlar iyi haftalar dilerim.

Ben bölümünün kontenjanın sonlarında olan bir adayım fakat mülakatta benim puanımın yuvarlanıp diğer adaylara 5 ile 13 puan arası fazla verilmesi sonucu önüme geçenler oldu ve kontenjan dışı kaldım aslında mülakatta tüm sorulara doğru cevap verdim ve emindim bana gelen sorular basitti.

Ben sonuca itiraz etmek istiyorum ama izleyeceğim yol hakkında pek bilgiye ulaşamadım mülakata girdiğimiz yer mi yoksa en yakın meb mi alıyor itiraz dilekçelerini bilmiyorum eğer itiraz edecek olanlar varsa yardımcı olabilir misiniz? Bir de bu itirazlar sonucunda önceki yıllarda sonuç alabilmiş birileri var mıdır?