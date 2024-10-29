KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


29 Ekim 2024 02:19
İşkur Kariyer Kapısı

Merhaba KPSS Ortaöğretimden 78 aldım devlette memur olarak çalışmak istiyorum. İşkur üzerinden işçi alım duyurularını gördüm bu ilanlar geçici işçi mi oluyor? Yoksa memur gibi sürekli mi çalışıyorsunuz? Memur olmak için ne yapmalıyım?

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