KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : F16 Gökçen


29 Ekim 2024 03:36
sosyal fobik birine iş

sosyal fobisi olan üni mezunu ama kendi alanında iş yapamayan birine, sosyal etkileşime mümkünse hiç değilse en az girerek yapabileceği bir iş önerebilir misiniz? özellikle masa başı ya da aralıklı dinlenerek yapılacak işler


otugenanatr
Aday Memur
29 Ekim 2024 03:37

cevap alana kadar yukarıda tutmayı düşünüyorum

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sosyal fobik birine iş

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