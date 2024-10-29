Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : E.Kayı Han


29 Ekim 2024 08:00
Geçrn seçimde farkettiklerim..

Geçtiğimiz seçimlerde şunu gördüm:Sokakta konıştuğum insanlarda şunu gördüm:


gazanya
Daire Başkanı
29 Ekim 2024 08:04

Özelliklede yerel seçimlerde yöneticinin yani brlediye başkanı adaylarının "yerel yönetimler"mezunu olmasına yada idari kadrolarda yöneticilik deneyimi olmasına dikkat edildi.


gazanya
Daire Başkanı
29 Ekim 2024 08:06

Ama deneyimden çok mezun olduğu alana dikkat edildi.


gazanya
Daire Başkanı
29 Ekim 2024 08:09

Hayır ben bu partiden asla vazgeçmem diyenler adaylarda şuna dikkat "idari kadrolarda yöneticilik drnryimi olmasına".Ama bu ikinci planda.


gazanya
Daire Başkanı
29 Ekim 2024 08:13

Milletvekili seçimlerinde adaylarında yada belediye başkanı adaylarında mezun olduğu bölüme çok dikjat ettiler.Bu belirgin bir şekilde ortaya çıktı.


gazanya
Daire Başkanı
29 Ekim 2024 08:19

İnsanlar açıköğretim bile olsa yada yöneticilik kadrolarıyla ilgili bir okuldan sertifika alınmış olmasına çok dikkat ettiler.


gazanya
Daire Başkanı
29 Ekim 2024 08:22

Muhtarlık seçimleeinde bile hangi okul ,hangi bölüm mezunu "yerel yönetimler" bölümü mezunumu dikkat ettiler.


gazanya
Daire Başkanı
29 Ekim 2024 08:24

Geçtiğimiz seçimlerde söylediklerime diğer seçimlerden çok dsha fazla dikkat edildi.Yani adayların okuduğu okullara.


gazanya
Daire Başkanı
29 Ekim 2024 08:28

İstanbulda özellikle ne akp ye ne chp ye oy veririm diyenlerin yani küskünlerin çok olması dikkatimi çekti.


gazanya
Daire Başkanı
29 Ekim 2024 08:30

Şimdi Türkiyede çok fazla yabsncı uyruklu vatandaşımız var.

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