Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


29 Ekim 2024 09:16
5434 mü 5510 mu tabiyiz
Ekim 2008 sonrası sigortalılar 5510 öncesi ise 5434 tabi olarak biliyoruz. Ekim 2008 polis okuluna girdim ama Nisan 2008 de 1 gün sigorta girişim var hangi kanuna tabiyiz

MABEL_
Memur
29 Ekim 2024 10:20
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KingİsBorn
Aday Memur
29 Ekim 2024 10:40
5510 tabisin
Toplam 2 mesaj

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