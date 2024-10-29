5434 mü 5510 mu tabiyiz

Ekim 2008 sonrası sigortalılar 5510 öncesi ise 5434 tabi olarak biliyoruz. Ekim 2008 polis okuluna girdim ama Nisan 2008 de 1 gün sigorta girişim var hangi kanuna tabiyiz

Ekim 2008 sonrası sigortalılar 5510 öncesi ise 5434 tabi olarak biliyoruz. Ekim 2008 polis okuluna girdim ama Nisan 2008 de 1 gün sigorta girişim var hangi kanuna tabiyiz