Hangi emeklilik kanununa tabiyim

2008 Ekim öncesi herhangi bir iş sigorta girişi değil uzun dönem subay veya herhangi bir kurumda memur girişin olsaydı 5434 olurdun maalesef benimde 2008 öncesi 1500 gün sigortam var ama bende 5510 tabiyim

2008 Ekim öncesi herhangi bir iş sigorta girişi değil uzun dönem subay veya herhangi bir kurumda memur girişin olsaydı 5434 olurdun maalesef benimde 2008 öncesi 1500 gün sigortam var ama bende 5510 tabiyim