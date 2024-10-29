Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


29 Ekim 2024 09:16
Hangi emeklilik kanununa tabiyim

Ekim 2008 sonrası sigortalılar 5510 öncesi ise 5434 tabi olarak biliyoruz. Ekim 2008 polis okuluna girdim ama Nisan 2008 de 1 gün sigorta girişim var hangi kanuna tabiyiz


KingİsBorn
Aday Memur
29 Ekim 2024 10:40
5510 tabisin

thekonsti
Aday Memur
29 Ekim 2024 15:09
peki bu neye göre beyfendi sonuçta ilk sigortalılığım Ekim 2008 öncesinde başlamış
KingİsBorn, Dün
5510 tabisin

Arnel
Şube Müdürü
29 Ekim 2024 15:19

Memuriyet başlangıç 5510 ve 5434 olarak ayrımı belirliyor


KingİsBorn
Aday Memur
29 Ekim 2024 15:24
2008 Ekim öncesi herhangi bir iş sigorta girişi değil uzun dönem subay veya herhangi bir kurumda memur girişin olsaydı 5434 olurdun maalesef benimde 2008 öncesi 1500 gün sigortam var ama bende 5510 tabiyim

hakan_2006
Daire Başkanı
29 Ekim 2024 16:06
Kamuda çalışmış isen vekil öğretmen, yedek subay, vekil imam vs. 5434 e tabi olursun. diğer sigorta başlangıçları olmuyor.
Toplam 5 mesaj

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıİlçe emniyet müdürünün makam aracı50 bin lira maaş ile nasıl geçineceğizİçişleri Bakanlığı torba yasa 2024 Eylül dönemi mazeret atamasıCimer başvuru ve idari soruşturmaPolsan'da yeni a/b tipi ortaklık5 yıl önce alınan uyarı cezasının silinmesiBaşöğretmenlik tazminatı

Sözlük

Günde 1 Doz 5 Haklı olmanın mutlu etmemesi 1 iskenderiye kütüphanesinin yakılması 1 İlk buluşmada hesabı alman usulü ödeyen erkek 3 Çay Ruhun Gıdasıdır 3 hz.davut 1 yaz bir kenara 2 Eskiden Şimdi 2 bahar dizisi 3 Kahve 2

Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener'e yönelik açtığı tüm davaları geri çektiİki kulüp başkanı yasa dışı bahis reklamından PFDK'ya sevk edildiUzaktan iletişim araçlarıyla satılan ürün ilanlarında Türkçe uyarı zorunlu olacakİstanbul'da sahte pasaport şebekesi çökertildi: 13 gözaltıKentsel dönüşüm çalışmaları için 70 ilde yeni rezerv yapı alanları belirlendi

Editörün Seçimi

Ekim ayı enflasyon tahminlerinizi alalım?Merkez bankası başkanından asgari ücret açıklamasıMaaşınızdan ne kadar vergi ödüyorsunuz ?2024 Ekim maaşlarımızı yazalımEnflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni Söyle