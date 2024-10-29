Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


29 Ekim 2024 10:19
il içi tayin
sadece birkaç şehir ilana çıkmış diğer iller daha mı geç çıkıyor yoksa kadro açılmama ihtimali var mı?

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