Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


29 Ekim 2024 10:40
Yurt dışı çıkış izni

Arkadaşlar yurt dışına çıkış için valilik oluru istediler 2 gün sonra çıkmamız gerekiyor olur hala gelmedi biraz araştırınca olurum gerekli olmadığı yazıyor? Ne yapmamız gerekiyor herhangi bir cezası var mı olur almadan çıkarsak

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