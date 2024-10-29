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Editörler : alex 10


29 Ekim 2024 12:31
Türk Futbolunun Kanayan Yarası Tff ve Mhk

40 yıl düşünsem aklıma Morinho nun ligimizi 5 haftada çözeceği aklıma gelmezdi. Malesef ülkemizde liyakat sistemi olmadığı için, tff ve mhkde olduğu gibi kurumlar torpil vasıtası ile çalışıyor. Tff kurullarına baktığımızda malum takımın taftarları adeta tribün gibi doldurmuş koltukları. Tarafsız olmasını beklediklerimizin gömleklerinin altından forma çıkıyor, tıpkı süper kahraman gibi. Malum takım ne zaman dara düşse gömlek çıkıyor süper kahraman kıyafeti giyiliyor ve bu takım kollanıyor.

Hakemlere baksan 30 yıldır isim farklı, soyisimler aynı. Bir takım faul yapınca haklı olarak çalıyor, diğer takım faul yapınca gözü hep farklı yerde çıkıyor. VAR görse faulümsü ofsaytımsı tabirlerle alttan desteklemeye devam ediyorlar. Sözde üzerlerinde bakı var. İşlerine gelmedimi üç maymunu çok güzel oynuyorlar. Kısaca düzen devam ediyor.

Dünkü derbiyi izlediğimde aklıma 2000 yılında vizyona giren gladyatör filmi geldi. Filmin sonunda kahramanımız Maximus ile düzenbaz kral commodus arenada dövüşecek. commodus konuşmak için Maximus un yanına gider ve hücresinde kahramanı bıçaklar. Dövüş günü arenadaki herkes adil bir dövüş olduğunu sanır kapılar arkasında neler olduğunu bilmez. Sonunda Maximus hain commodus u öldürür ama kendiside kan kaybından ölür.

Fikstür oyunlarıyla rakibinden 1,5 gün daha fazla dinlenen, futbolcuların maç cezalarını para cezasına çeviren, sahada hakemlerin desteğiyle gol atabilen takımları yenmek anca filmlerde olur.


Zafer Yılmaz Güneyi
Aday Memur
29 Ekim 2024 13:07

5-0 yendiniz biz ağzımızı açmadık. Her yenilgide aynı şeyler. Akıllanmıyorsunuz ve akıllanmayacaksınız.


üst devre
Aday Memur
29 Ekim 2024 13:13

en ufak bir hakem hatası olmadığını gs yöneticilerinin bile açıkladığı maç mı :) polemiğe girmek istemem ama eşit şartlar sağlandığında farklı senaryolar yaşanabiliyor.

Zafer Yılmaz Güneyi, 18 dk. önce

5-0 yendiniz biz ağzımızı açmadık. Her yenilgide aynı şeyler. Akıllanmıyorsunuz ve akıllanmayacaksınız.

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