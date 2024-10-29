Norm Fazlası Öğretmen Atamaları Hk

Merhaba. Bildiğiniz üzere İstanbul başta olmak üzere birçok ilk norm fazlası öğretmenlerin atamasını henüz yapmadı. Ortada sözleşmeli öğretmen ataması mı norm fazlası ataması mı önce olacağı konusunda soru işaretleri var. Benim bir kaynaktan aldığım bir bilgi şu şekilde:

"Sendikadan aldığım bilgiye göre 8.11.2024 tarihine kadar norm atamalarının yapılması konusunda il memlere yazı gönderilmiş ve çarşamba gününden itibaren süreç başlayacakmış. Yani önce norm atamaları yapılacak."

Bunu doğrulayabilecek müdür/müdür yardımcısı arkadaşlar var mı?