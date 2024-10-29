Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


29 Ekim 2024 14:40
Kadro Derece İlerlemesi - Tibbi Sekreter - Geçiş - Dileçe - Maaş

öncelikle merhabalar,

2009 - Bir Devlet Kurumunda işçi (özel - taşeron) olarak çalıştım.

2011 - Ayrıldım askere gittim.

2013 - de Hastane de işçi olarak başladım ( Özel- Taşeron)

2018 yılında 696 KHK ile kadroya geçtik. 2009 günümüde saydırıp izin hakkımı 30 güne

2023 - Tibbi Sekreter olarak Hastaneye - 3+1 Sözleşmmeli 45A atandım.

2018 den buyana olan hizmetim ekip de gözüküyor 7 Sene diye

izin hakkım 20 ye düştü.

Şu an 1.5 sene oldu kadroya 1.5 sene var.

Maaş bodrosunda Derece Kadro 0 gözüküyor. Teşvik ve ek ödeme de 10/2 gözüküyor.

Şimdi Soruya geçecek olursak, Kadro aldığım zaman;

Bu işçilikte(şuanki işimle alakası yok) çalıştığım kadrolu günleri kadro - dereceden sayacaklar mı?

Yeşill pasaport için 3/1 olması gerekiyormuş ya o yüzden soruyorum.

2. Soru Maaş değişir mi kadroda.

3. Soru tibbi sekreter olarak başladıktan sonra işletme( lisans) bölümünü bitirdim. Bunun bana bir faydası var mı? şu an 1. sınıf sağlık yönetimi okuyorum. İşletmeyi kadrodan sonra teslim edeyim mi?

4- bilmediğim bir şey varmı dilekçe vermem gerek bir konu var mı?

şimdiden teşekkurler.

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