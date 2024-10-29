bu bilgi notu ne anlama geliyor?

merhaba,

tübitak projesi yüklemeyi planlıyordum. yalnız benim zaten henüz halen öneri durumunda bir başvurum var idi. başka bir başvuru daha yapmayı planlıyordum yani.

ancak proje bilgileri sekmesinde yer alan :

Bu veya Benzer Bir Proje ile Daha Önce ARDEB'in Herhangi Bir Destek Programına Başvuruda Bulunuldu mu?

sorusunu evet diyip proje numarasını da girdiğimde şöyle (mavi renkte) bir bilgi çıkıyor:

Revize olarak seçilen proje önerisi, daha önce yapılan ön değerlendirme sonucunda, bilimsel değerlendirmeye alınmadan iade edilmiş bir projedir. Bu nedenle, "Proje Önerisi Değişiklik Bildirim Formu" doldurulmasına gerek yoktur.

bu nedemek bilen var mı ?

başvuru numarasını girdiğim projem iade mi edilmiş demek ?