maaş haczi ve senet

öncelikle güvenilir birisi olmalı. yoksa bir de ona borçlanmak var diğer bankaların size icra yapması için süreç ne durumda ona bakmak lazım

öncelkle borcu 90 gün ödemediğiniz için yasal takibe düşüyorsunuz

sonra avukat sizi arıyor anlaşma teklif ediyor

o anlaşmaya 3 ay uymazsanız icraya veriliyorsunuz icraa verildikten tahmini 20 gün sonra maaşa haciz geliyor

siz anlaşmalı esnafa borç senedi yapacaksınız esnaf icra takibi başlatacak 1 hafta itiraz süresi var itiraz etmeyeceksiniz sonra icra dairesi haciz işlemini başlatacak size maaşınıza haciz gelmesi itiraz süresi geçtikten sonra 1 ayı geçebilir. ona göre süreyi ayarlayın sizin maaşınızda haciz olduğu için diğer borçlular sıraya girecekler esnafa maaşınızdan para kesilecek o kesilen parayı ondna elden almaya çalışın havaleyle almayın

u sırada diğer borçlularla birikim yaptıkça pazarlık yapın öyle ödeyin parayı eğer esnafta sorun çıkmazsa güzel yöntem.