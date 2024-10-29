Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


29 Ekim 2024 15:00
maaş haczi ve senet

Merhaba arkadaşlar. Maaşıma bu ay ödeyemediğim borçlarımdan dolayı haciz gelecek. Borç 400-500 bin. Düğün masrafları, ailemin sağlık problemleri hastane masrafları , kendi borçlarım gibi biriken borçlar artık ödenmez hale geldi. Herşeyi araştırdım. Tek bir konuda yardım isteyeceğim. Arkadaşla senet imzalama. Birkaç tane sorum olacak bilen ve daha önce yapan arkadaşlara. 1.si tek bir senet mi yoksa 1'den fazla senet mi? 2.si Senet tutarı ne kadar olmalı ortalama. 3.sü senet yaparken nelere dikkat etmeliyiz. Arkadaşım esnaf birebir uzaktan yakından bağlantım resmi olarak görünmüyor. Esnaf olduğu içinde kolay borçlanabilirim diye itiraz edilmez diye düşünüyorum. Bu konuda yardımcı olabilecek arkadaşlar var ise burdan yada özelden yazarsa sevinirim.


hiiammia
Memur
29 Ekim 2024 15:21

Şu an yasa dışı uygulama için yardım istiyorsun, yazık


Braweheart01
Genel Müdür
29 Ekim 2024 15:36

öncelikle güvenilir birisi olmalı. yoksa bir de ona borçlanmak var diğer bankaların size icra yapması için süreç ne durumda ona bakmak lazım

öncelkle borcu 90 gün ödemediğiniz için yasal takibe düşüyorsunuz

sonra avukat sizi arıyor anlaşma teklif ediyor

o anlaşmaya 3 ay uymazsanız icraya veriliyorsunuz icraa verildikten tahmini 20 gün sonra maaşa haciz geliyor

siz anlaşmalı esnafa borç senedi yapacaksınız esnaf icra takibi başlatacak 1 hafta itiraz süresi var itiraz etmeyeceksiniz sonra icra dairesi haciz işlemini başlatacak size maaşınıza haciz gelmesi itiraz süresi geçtikten sonra 1 ayı geçebilir. ona göre süreyi ayarlayın sizin maaşınızda haciz olduğu için diğer borçlular sıraya girecekler esnafa maaşınızdan para kesilecek o kesilen parayı ondna elden almaya çalışın havaleyle almayın

u sırada diğer borçlularla birikim yaptıkça pazarlık yapın öyle ödeyin parayı eğer esnafta sorun çıkmazsa güzel yöntem.

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