Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


29 Ekim 2024 15:34
danistay sozlesme feshi dava konusu

Arkadaşlar merhaba 2019 sicilli askerdim,İdare mahkemesi ret,bim mahkemesi ret,Danıştay dava devam ediyor İlk iki mahkeme ret verip danıştaydan dönen var mı ya da tanıdığınız? 2.Olarak Fetö gibi vb şeyler yok,ceza disiplin vb yok. kendisinden istifade edilememe kanunu,dan ihraç edildim. 3.OLARAK "Danıştay'da dava konusu Sözleşme FESHİ/Yenilememe iken şu anda güncel konu "18.Diğer idari uyuşmazlıklar olarak güncellenmiş bu 18.Diğer idari uyuşmazlıklar nedir ne anlama geliyor? Son Olarak Dava bu konuya göre mi görülecek? Lütfen cevaplar mısınız?

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