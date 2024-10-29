Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


29 Ekim 2024 16:01
Boşanma Tayini Şartları -Yardım

Merhaba, geldiğim ile iller arası tayinle şubat ayında geldik taşındık. Şimdi boşanma durumu söz konusu, aile yanına geriye tayin istemeyi düşünüyorum, boşanmadan sonra 1 yıl içinde tayin dilekçesi verilmeliymiş, burada 1 yılımın dolmasını beklemeden dilekçe versem onaylanır mı?

Bir de çalıştığım hastanenin muvaffakatını ya da onayını mı almam gerekir birinden öyle bir şey duydum ama bakanlık tayine onay verdikten sonra böyle bir şey mümkün mü? Çünkü çok hemşire açığı olan bi hastanedeyim muhtemelen tayinim onların onayına kalırsa göndermezler?

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