kadro derece 8 yıla 1 yan

ben sözleşmeli olarak atandım ve da sonra kadroya geçtim. çalışma yılım 8 yılı geçti bir yan alabilir miyim. yoksa kadrolu olarak mi 8 yıl geçmesi gerekiyor.bu konuda bilgisi olan ve başvuran var mi

ben sözleşmeli olarak atandım ve da sonra kadroya geçtim. çalışma yılım 8 yılı geçti bir yan alabilir miyim. yoksa kadrolu olarak mi 8 yıl geçmesi gerekiyor.bu konuda bilgisi olan ve başvuran var mi