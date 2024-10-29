Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


29 Ekim 2024 16:06
kadro derece 8 yıla 1 yan
ben sözleşmeli olarak atandım ve da sonra kadroya geçtim. çalışma yılım 8 yılı geçti bir yan alabilir miyim. yoksa kadrolu olarak mi 8 yıl geçmesi gerekiyor.bu konuda bilgisi olan ve başvuran var mi

Çok Yazılan Konular

Tıbbi sekterlikle ilgili aklınıza takılan sorular varsa cevaplayabilirim..Hac Sağlık Sınavı Personel Müracaatı Başladıil içi tayinDeprem sonrası eski çalıştığın yere geri dönüş tayiniTek seferde 20 gün yıllık izin kullanabilir miyim?İllerarası tayin calisma suresisoruşturma, ceza yer miyim Yurt dışı çıkış izniÖzel sektör eş durumu?iller arası tayin

Sözlük

şu an dinlediğiniz şarkıda geçen söz 3 outer range 1 Hz.süleyman'ın sarayı 1 undone 1 bir varmış bir yokmuş 3 Evde ergenle yaşamak 1 Köyü Olan Biriyle Evlenme Tarladan Çıkamazsın 5 jane eyre 1 Sözlüğün çok kasıntı bir yer olması 1 sana acımayana acımayacaksın 4

Son Haberler

Türkiye'nin toplam yol ağı 50 bin kilometreye ulaşacakDüğün salonuna ateş açıldı; 6 yaşındaki çocuk öldüCHP'den Ahmak Davası için yeni başvuruCumhurbaşkanı Erdoğan: Terörü bitirecek her türlü vasıtayı devreye alacağızHatay'da 6 gündür haber alınamayan çocuk bulundu

Editörün Seçimi

Ekim ayı enflasyon tahminlerinizi alalım?Merkez bankası başkanından asgari ücret açıklamasıMaaşınızdan ne kadar vergi ödüyorsunuz ?2024 Ekim maaşlarımızı yazalımEnflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni Söyle