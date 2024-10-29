Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


29 Ekim 2024 16:51
Kasım ayı değerlendirme

Eylül ayı tarihli sunmuş olduğum eş durumu dilekçem halen değerlendirilmedi kasım ayında olumlu neticelendirilip tayinim gelir mi ? Bu cuma sonuç alır mıyım?

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