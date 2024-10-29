Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


29 Ekim 2024 17:05
Hastaneye atanan paramedikler bakabilir mi

Şehir hastaneleri ya da ilçe hastaneleri arasında maaş farkı var mı ve 112 yle aşağı yukarı maaşlarınız aynı mı ve hastaneye atandığınızda eğitim veriliyor mu çünkü istasyona atanıldığı zaman belli bir süre eğitim veriliyormuş hastane için de aynısı geçerli mi? Cevaplarsanız çok mutlu olurum hayırlı günler herkese

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