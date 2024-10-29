Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


29 Ekim 2024 19:23
Üniversite Hastanesi Tayin
Arkadaşlar selam eşim üniversite hastanesinde 4-A kadrolu hemşire olarak çalışmakta öğrenmek istediğim tayin hakları var mı?

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