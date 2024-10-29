Kaymakamlık mülakatında mevcut iş

Merhaba arkadaşlar, kaymakamlık sınavına hazırlanıyorum. Ancak kafama takılan bir nokta var. Kaymakamlık mülakatında başarılı olan arkadaşların birçoğu kurumsal firmalarda ya da il planlama uzmanlığı gibi devlet memuriyeti geçmişli kişiler. Ben 4 senedir ticaretle uğraşıyorum. Hesap verilemeyecek hiçbir kazancım yoktur çok şükür. Ancak bu konunun mülakatta beklenen profilin dışında olduğunu da düşünmekteyim.

Sizin fikriniz nedir? Negatif bir etkisi olur mu?