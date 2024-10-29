KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


29 Ekim 2024 19:46
Gsb alımı olacak mı?

bu sene gsb yyp ve güvenlik alımı olacak mı net bilgisi olan var mı olursa ne zaman olur

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