üst öğrenim Hk.

teknisyen olarak çalışılan kadroda mühendislik bitirildiğinde üst öğrenim olarak bildirildiği zaman maaş hakkı olarak doğrudan derecesi emsal olan mühendisle aynı maaşı alır mı yoksa ne kadar bir fark eklenir. maaştan başka kadro verilmediği sürece herhangi özlük hakları nelerdir

teknisyen olarak çalışılan kadroda mühendislik bitirildiğinde üst öğrenim olarak bildirildiği zaman maaş hakkı olarak doğrudan derecesi emsal olan mühendisle aynı maaşı alır mı yoksa ne kadar bir fark eklenir. maaştan başka kadro verilmediği sürece herhangi özlük hakları nelerdir