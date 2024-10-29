Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


29 Ekim 2024 21:01
adana ve ilçeleri hakkında
arkadaşlar ikinci şark dönüşü adana istemeyi düşünüyorum. gelme olasılığı nedir. bide kararsızım çok sıkıntılı diyorlar görev yoğunluğu ve olay açısından. bilgi verirseniz şimdiden teşekkürler

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