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Editörler : alex 10


29 Ekim 2024 21:27
Süper Lig Tahmin Yarışması 11. Hafta

Maç Başlangıcı 1 Kasım 2024 Saat: 20:00

Gaziantep-Göztepe

Sivas-Rize

Kayseri-Adana demir

Bodrum-Alanya

Eyüp-Hatay

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Beşiktaş-Kasımpaşa

Konya-Başakşehir

Trabzon-Fenerbahçe

Samsun-Antalya

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Kocaeli-Karagümrük

Adana-Bandırma

Bolu-Ümraniye

Iğdır-Ankaragücü

Skor Tahmini: Trabzon-Fenerbahçe

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