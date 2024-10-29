Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


29 Ekim 2024 22:47
Branştan çıkarıldım

7 Mart 2024 te branştan cikartildim garson muhabbetine. Hakkımda adli veya idari soruşturma açılmış mıdır acildiysa şimdiye kadar haberim olurmuydu. Yada ilerleyen tarihlerde acilirmi


gececi22
Şef
29 Ekim 2024 23:23
.

Srkan112
Aday Memur
30 Ekim 2024 00:22
Yakında açılır. Nerdeyse kesin gibi gör.

Mehmet krvncıoglu
Aday Memur
30 Ekim 2024 09:48

Branştan çıkarıldığına dair tebliğ geldimi sana.


Dybkr
Aday Memur
30 Ekim 2024 10:19

Evet cikartildigim gün imzaladım

Mehmet krvncıoglu, 2 saat önce

Branştan çıkarıldığına dair tebliğ geldimi sana.


tantanakan
Aday Memur
30 Ekim 2024 10:29
haberin olmaz

memuraday-y
Şef
30 Ekim 2024 10:34

Branşınız neydi sizin ?


Dybkr
Aday Memur
30 Ekim 2024 10:37

Acilirmi peki nerdeyse 9 ay olucak

tantanakan, 1 saat önce
haberin olmaz

Dybkr
Aday Memur
30 Ekim 2024 10:39

Özel harekat

memuraday-y, 1 saat önce

Branşınız neydi sizin ?

Toplam 8 mesaj

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