Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


29 Ekim 2024 22:47
Mart 7 de branştan cikartildim

7 Mart 2024 te branştan cikartildim garson muhabbetine. Hakkımda adli veya idari soruşturma açılmış mıdır acildiysa şimdiye kadar haberim olurmuydu. Yada ilerleyen tarihlerde acilirmi

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