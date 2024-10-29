Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


29 Ekim 2024 22:48
dgs bölüm değiştirme
mrb dgs başvuru yaparken tıbbi lab bölümünü seçtim biyoloji yazabilmek için. yerleşemedim. şimdi ek tercihlerde diğer mezun olduğum önlisans bölümüyle değiştirme şansım var mııı??

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