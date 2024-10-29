Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


29 Ekim 2024 23:10
öğretmenlik meslek kanunu
2024 uzman baş öğretmenlik kılavuzu ne zaman yayınlanacak acaba sene bitecek hala bir açıklama yok?

Çok Yazılan Konular

Okulun nöbetci müdür yardımcısı öğlen arası hangi hakla ayrılabiliyor?29 Ekim ek dersi21 saat dilekçesi için zaman sınırlaması var mıdır ?Boşanma sonrasında tayinİkili eğitim yapan okullarda bayram arifesi işleyişi.Ne zaman başöğretmen olacağım?Uzman ve başöğretmenlik te askerlik süresinin sayilmamasiÖğretmenlik Meslek Kanunun Avantajı?Taşınan özel eğitim sınıfıİdare kendine yakın gördüğüne mi, hak edene mi başarı belgesi veriyor?

Sözlük

Kanepede uyumak 1 mont beni mevsimi 1 Ne Pişirsem 3 Haklı olmanın mutlu etmemesi 1 Sözlüğün çok kasıntı bir yer olması 1 Aşk acısı çekmek 3 jane eyre 1 outer range 1 yaz bir kenara 2 Muhyiddin İbn Arabi 1

Son Haberler

Bakan Şimşek: Ülkemize olan ilgi artarak devam ediyorKavgada çelme takılmasıyla yola düştü, üzerinden otomobil geçen genç öldüGalatasaray'dan Beşiktaş açıklaması: Efendi'lere cevabımızdırOrdu'da üzerine baza kapağı düşen kadın öldüDenizli'de 6 gündür devam eden yangın kontrol altına alındı

Editörün Seçimi

Ekim ayı enflasyon tahminlerinizi alalım?Merkez bankası başkanından asgari ücret açıklamasıMaaşınızdan ne kadar vergi ödüyorsunuz ?2024 Ekim maaşlarımızı yazalımEnflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni Söyle