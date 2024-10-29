Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet


29 Ekim 2024 23:12
banka ile icralık olmak

1 ay sonra kredi ve kredi kartı için icralık olucam eşimin üzerinde araç olsa sorun olur mu ve onun banka hesaplarına bloke konma tarzı bişi olur mu???

eve artık icra gelinmiyor diyorlar gelsede birsey alınmıyormuş sadece maastan yüzde 25 kesıntı oluyormuş baska bir sorun yaşar mıyım???

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