KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


29 Ekim 2024 23:16
Aralık merkezi atama kontenjanı tahmini?

Arkadaşlar duyumu olan var mı ? Sizce kaç memur alımı olur? Artık düz memurluk kovalayacağız gibi...


ROCKYBALBOA7777
Şube Müdürü
30 Ekim 2024 00:18

2000-3000 arası bir alım olur diye düşünüyorum. Düz memurluk en yuksek kapatan alanlardan biri. Puanınız ve branşınız ne ki merkeziden Düz memurluk kovalayacaksınız?


Emrcnbyrm
Aday Memur
30 Ekim 2024 00:58

Hocam iktisat mezunuyum büro memurluğu için uğraşacağım 4001 değil

ROCKYBALBOA7777, 43 dk. önce

2000-3000 arası bir alım olur diye düşünüyorum. Düz memurluk en yuksek kapatan alanlardan biri. Puanınız ve branşınız ne ki merkeziden Düz memurluk kovalayacaksınız?

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