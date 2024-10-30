Unvan değişikliği sınavı Tarım ekonomisi bölümü dahil mi

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Lanet
Çok Yazılan Konular
Sözlük
Son Haberler
Yargıtay İç Yönetmeliğinde DeğişiklikAile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı Resmi Gazete'de!Görevde iken vefat eden memurun ikramiyesinin tamamı hak sahiplerine ödenir mi?Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Editörün Seçimi
Ekim ayı enflasyon tahminlerinizi alalım?Merkez bankası başkanından asgari ücret açıklamasıMaaşınızdan ne kadar vergi ödüyorsunuz ?2024 Ekim maaşlarımızı yazalımEnflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni Söyle