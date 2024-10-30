Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


30 Ekim 2024 00:24
Eş Durumu Tayini Hk.

Herkese hayırlı günler dilerim.

Merak ettiğim bir husus var , eş durumu istedikten sonra tekrar eş durumu isteyebiliyor muyuz?

Benim eşim özelde ve atanma durumu var , ben şimdi eş durumu isteyip yanına gitsem ve birkaç ay sonra atansa tekrar eş durumu isteyebilir miyim ?

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